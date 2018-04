Juvenal diz que Robinho foi 'sonho de verão'

O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, comentou nesta quinta-feira o acerto entre Robinho e o Santos. O clube do Morumbi também tentou a contratação do atacante junto ao Manchester City.

Veja também:

Santos quer estrear Robinho no clássico com São Paulo

"Se ele quisesse um clube para se recuperar bem, com toda a estrutura, o São Paulo seria a melhor opção", disse Juvenal, na Arena Barueri, antes da partida entre São Paulo e Paulista. "Financeiramente não foi viável também. Enfim, foi só um sonho de verão", completou.

O técnico Ricardo Gomes tem à disposição para o ataque são-paulino Washington, Dagoberto, Marcelinho Paraíba, Fernandinho, Roger e Henrique.