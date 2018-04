Juvenal diz que São Paulo não perderá nenhum jogador O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, afirmou nesta segunda-feira que mais nenhum jogador do São Paulo será negociado até o final do Campeonato Brasileiro. O dirigente esteve presente em evento realizado no Morumbi, no qual foi lançado o projeto de construção de uma academia no anel inferior do estádio, com previsão de abertura para março do ano que vem.