Ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio morre aos 81 anos

O ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, morreu nesta quarta-feira na capital paulista. O dirigente de 81 anos lutava há anos contra um câncer de próstata e estava afastado nos últimos meses da vida política do clube do Morumbi para tratar da saúde. O São Paulo confirmou a morte do ex-mandatário. O velório começou às 15h, no Salão Nobre do Morumbi, e o enterro está previsto para quinta-feira, às 10h, no Cemitério do Morumbi.

Juvenal Juvêncio presidiu o São Paulo entre 1988 e 1990 e depois, entre 2006 e 2014, quando emplacou três mandatos seguidos. Nessa última gestão, liderou o Tricolor no tricampeonato brasileiro e também à conquista da Copa Sul-Americana, em 2012. Deixou de ocupar cargo na diretoria em 2014, quando rompeu com o ex-aliado político Carlos Miguel Aidar e saiu da diretoria das categorias da base do clube. Desde então, passou a atuar na oposição.

O ex-presidente nasceu em Santa Rosa do Viterbo (SP) e era advogado. Juvêncio ocupou a direção do Departamento de Futebol do São Paulo no começo da década de 1980, período que coincidiu com a formação do time conhecido como "Menudos", formado por Silas, Muller, Pita e Sidney. A formação, sob o comando do técnico Cilinho, ganhou o Campeonato Paulista de 1985. Já como presidente, em 1988, sucedeu a Carlos Miguel Aidar e promoveu reformas na sede social do São Paulo. Em 2005, na gestão de Marcelo Portugal Gouvêa, retornou à diretoria de futebol e ajudou na inauguração do Centro de Formação de Atletas em Cotia, aberto naquele ano e responsável por revelar garotos para o time profissional.

Antes de deixar a presidência no segundo mandato, Juvêncio indicou Aidar como o seu sucessor. Os dois romperiam cinco meses depois do início da nova gestão. O conflito modificou o jogo político do São Paulo e "rachou" o Conselho Deliberativo em período que ficou marcado pela rivalidade entre os dois e consequentemente com seus respectivos apoiadores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Juvenal Juvêncio continuou ativo na política do São Paulo durante 2015, até se afastar no segundo semestre para cuidar da saúde. Era um cartola de grandes frases de efeito. "O São Paulo é um clube diferente", correu o País quando o time ganhava títulos e festejava conquistas. Em outubro desde ano, Aidar renunciou ao cargo após denúncias de irregularidades e uma nova eleição foi convocada, quando o antigo aliado de Juvenal Juvêncio, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi eleito. Apesar dessa movimentação nos bastidores, o ex-presidente já estava debilitado e não compareceu ao pleito. Ele foi se resguardando e saindo lentamente de cena.

Durante a crise política que culminou com a saída de Aidar, o ex-presidente reatou amizade com o antigo aliado Marco Aurélio Cunha, que foi superintendente de futebol durante a última gestão de Juvêncio. Cunha é pai de um dos netos de Juvêncio, João Paulo Juvêncio. A última participação do ex-dirigente no São Paulo foi sexta-feira passada, quando o São Paulo promoveu um evento de despedida para Luis Fabiano no CT da Barra Funda. Juvêncio gravou um áudio com mensagem de apoio ao atacante. O camisa 9 encerrou contrato com o time do Morumbi e vai para o futebol da China.