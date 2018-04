Juvenal Juvêncio admite São Paulo em 'baixa', mas prevê reação

SÃO PAULO - Os jogadores do São Paulo foram recebidos em Cotia pelo presidente Juvenal Juvêncio, que mais uma vez se reuniu com o grupo e com a comissão técnica. O dirigente tratou de levantar o astral do grupo, ainda mais depois de decidir pelo afastamento de sete jogadores do elenco - Fabrício, Cañete, Cortez, João Filipe, Wallyson, Luiz Eduardo e Henrique Miranda.

O técnico Ney Franco também participou da conversa e detectou que o grupo está um pouco abatido. "Nos apresentamos em baixa, mas já começamos o trabalho para recuperar esses atletas. É duro ver outras equipes disputando finais e decisões, mas isso vai passar", avisa o treinador.

Ele garante que o trabalho que está sendo realizado em Cotia vai ser importante para dar mais padrão de jogo ao time e melhorar o nível dos atletas. "Fisicamente eles estão bem, mas tecnicamente vamos melhorar. Começamos a conhecer os novos jogadores que vieram da base, o Silvinho também chegou faz pouco tempo e ainda esperamos mais dois do Mogi", conta, sobre a contratação do lateral-direito Caramelo e do meia Roni, que ainda não assinaram.