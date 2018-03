Juvenal não tem pressa e espera por Leão Para conseguir Leão, Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol do São Paulo, garante que não vai ?secar? o Santos na Libertadores. Mas torcerá a favor do Cruz Azul, adversário santista depois de amanhã. ?Aí, não vai tem problema, né??, perguntou, sorrindo na chegada do São Paulo, ontem, no Morumbi. O São Paulo busca um treinador com o perfil contrário ao do demitido Oswaldo de Oliveira. ?Quero alguém que saiba dar um murro na mesa e fazer o time jogar. Os jogadores que estão aqui têm obrigação de jogar mais do que estão jogando. Precisamos de alguém que faça o pessoal levantar a cabeça e afastar o desânimo que tomou conta do elenco?, disse Juvenal. Leia mais no Jornal da Tarde