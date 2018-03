Juvenal quer França de novo no São Paulo O novo diretor de Futebol do São Paulo, Juvenal Juvêncio, que assumiu o cargo quarta-feira, vai trabalhar para trazer França de volta ao Morumbi. As chances aumentarão consideravelmente caso o Bayer Leverkusen, onde joga o atleta, seja rebaixado para a Segunda Divisão da Alemanha. Faltando duas rodadas, a equipe está na antepenúltima colocação e os últimos três descem. Já está acertado, por contrato, que não ficará se o time não permanecer na Primeira Divisão. Existe a possibilidade de se transferir para outro clube da Europa, mas sua preferência é voltar ao Brasil. O Palmeiras, que estava na briga, foi praticamente descartado por seu empresário, Wagner Ribeiro, por estar na Série B. Sobram, assim, dois na disputa, o São Paulo e o Cruzeiro. Como França fez sua carreira na capital paulista e já está adaptado ao time, o São Paulo passa a ser o favorito, apesar do otimismo do superintendente de Futebol cruzeirense, Zezé Perrella. Existe um - e importante - fator complicador: seu salário de cerca de US$ 120 mil. Juvêncio já avisou que a folha de pagamento tem de ser reduzida e que os vencimentos dos atletas estão fora da realidade do futebol brasileiro. Assim, o sonho são-paulino só se tornará realidade caso o Bayer ajude a pagar o jogador ou caso o próprio França aceite ganhar menos. E isso não é descartado, pois o atacante sonha voltar à seleção brasileira e, jogando no País, suas chances crescem. A definição deverá ocorrer até o fim do mês, quando terminará a temporada alemã. O São Paulo precisa de um substituto para Reinaldo, que se apresentará ao Paris Saint-Germain em junho. Outro que pretende retornar ao Morumbi é o zagueiro Ameli, que ainda tem vínculo com o clube. O argentino, que não teve boa passagem em 2002, espera ter nova chance, após o fim de seu contrato com o River Plate, em julho. O atleta, que teve boa atuação contra o Corinthians, acha que não foi bem aproveitado e pode se redimir. O São Paulo terá de consertar alguns estragos feitos no Morumbi, durante o jogo entre Corinthians e River Plate, pela Libertadores, quarta-feira. Foram quebrados vasos sanitários, torneiras, grades e alguns bancos. Ainda não foi feita a estimativa do valor a ser gasto.