Juvêncio é o novo diretor do São Paulo O advogado, conselheiro e ex-presidente Juvenal Juvêncio é o novo diretor de futebol do São Paulo. Ele recebeu o convite na manhã desta quarta-feira, aceitou e assumiu o cargo à tarde. Durante a apresentação, disse que o São Paulo havia posto fim às dívidas com os jogadores. Alguns estavam com os direitos de imagem atrasados, como o meia Ricardinho e o lateral-esquerdo Jorginho Paulista. "Liquidamos os direitos de imagem, não devemos nada." Juvêncio, que foi diretor de futebol em 1985 e 86 - conquistou um Paulista e um Brasileiro - e presidente em 88 e 89, quando foi novamente campeão paulista, prometeu não aceitar palpites em seu trabalho, dando recado direto ao vice-presidente Márcio Aranha, que pediu a saída do técnico Oswaldo de Oliveira e do diretor Carlos Augusto de Barros e Silva. "Vou ouvir o presidente e só." O presidente Marcelo Portugal Gouvêa apresentou Juvêncio à imprensa e aos conselheiros, mas não quis conversar com os repórteres. "Fui maltratado pela imprensa", justificou. O novo diretor afirmou que é preciso reduzir os custos no futebol, embora tenha dito que sua intenção é contratar um técnico de ponta. "Vamos tratar disso a partir de agora." Juvêncio descartou, de cara, dois nomes: Cilinho, que cuida do futebol amador, e Cerezo, que ganha muito no Japão. "O valor da rescisão (com o Kashima Antlers) é de US$ 1,5 milhão, não dá", explicou. O dirigente deverá fazer proposta a Tite, do Grêmio, e Leão, do Santos, que haviam sido descartados. Ricardo Gomes é o terceiro da lista e Muricy Ramalho é a quarta opção.