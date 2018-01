Juvêncio proíbe torcedores no treino Seguindo a determinação do diretor de Futebol Juvenal Juvêncio, os torcedores estarão banidos do treinamento que o time irá fazer nesta quinta-feira à tarde no Morumbi. ?Eles não entrarão para não atrapalhar nossos jogadores, como fizeram na semana passada. Isso está decidido", afirmou o dirigente. O preservado será Kaká, o mais perseguido pelos torcedores, que teve de ouvir coro de ?pipoqueiro" e vários palavrões. E a confirmação de Gustavo Nery no meio-de-campo teve reflexos. O maior dele foi o desabafo do até então tímido zagueiro Júlio Santos. ?Foi muito bom, para que eu voltasse a formar dupla com o Jean. Nós jogamos a final do Campeonato Paulista, que o Corinthians ganhou. Muita gente duvidou do nosso potencial. A resposta, nós demos no campo, contra o próprio Corinthians. Agora, acredito que essas pessoas vão pensar duas vezes antes de nos criticar", dizia, confiante, ao constatar que continuava titular.