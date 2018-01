Juvenis brasileiros perdem em Londres Assim como os profissionais, os juvenis brasileiros também decepcionaram no torneio de Wimbledon. Os três que jogaram neste sábado, no All England Club, foram eliminados na primeira rodada. Luiz Herique Granjeiro perdeu para o britânico Faris Khalib por 6/4 e 7/6 (7/2), André Miele para o norte-americano Kellen Damico por 4/6, 6/2 e 6/4 e no feminino Ana Clara Duarte caiu diante de Magy Azir, do Egito, por 6/2 e 7/5. Promessa inglesa perde A mais nova esperança esperança do tênis britânico, o ex-juvenil escocês Andrew Murray acabou sendo eliminado na terceira rodada do torneio de Wimbledon. Em plena quadra central do All England Club, o jovem jogador de 18 anos chegou a ameaçar o favoriti smo do argentino David Nalbandian (ex-finalista em Wimbledon) ao ganhar os dois primeiros sets. Só que não conseguiu manter o mesmo ritmo e perdeu por 3 a 2, parciais de 6/7 (7/4), 1/6, 6/0, 6/4 e 6/1. Outro argentino também passou sufoco, mas classificou-se para as oitavas, com Guillermo Coria derrotando o austríaco Jurgen Nelzer por 3/6, 3/6, 6/2, 6/2 e 6/4. Enquanto Dmitry Tsurnonov ganhou de Alexander Popp por 5/7, 7/6 (7/5), 6/2 e 6/2. O cabeça-de-chave número 2 e com especial determinação neste ano para buscar o título, o norte-americano Andy Roddick conseguiu um bom resultado ao superar o russo Igor Andreev por 6/2, 6/2 e 7/6 (7/4).