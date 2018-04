Juventude adia estréia de Ageu O último reforço do Juventude para o Campeonato Brasileiro é o zagueiro Ageu, apresentado na quinta-feira. O jogador, de 32 anos, estava no Vila Nova-GO, disputando a Série B, e já teria condições de atuar neste domingo, contra a Ponte Preta. Mas, como recebeu o terceiro cartão amarelo pelo time goiano, a direção do clube gaúcho vai deixá-lo fora até do banco, para evitar problemas jurídicos.