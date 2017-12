Juventude adota esquema 3-5-2 em Belém O Juventude enfrenta o Paysandu neste domingo, em Belém, tentando tirar o melhor proveito das duas semanas de paralisação do Campeonato Brasileiro. O técnico José Luiz Plein aumentou o ritmo dos treinos no período. E, como novidade, ele colocará o meio-campista Donizete Amorim na função de líbero. Além da adoção do esquema 3-5-2, Plein terá a volta de cinco jogadores que não participaram da derrota de 2 a 1 para o Figueirense, o último jogo antes da folga: o zagueiro Neto, os laterais Mineiro e Raone, o meia Hugo e o atacante Geufer. O último é o principal deles, pois aparece como o goleador da equipe no campeonato, com sete gols. Com 47 pontos e em 18º lugar, o Juventude ficará muito satisfeito se conseguir pelo menos o empate em Belém. O técnico Plein adotou a filosofia do conta-gotas, considerando importante todo o ponto na luta contra o rebaixamento.