Juventude ainda terá Wortmann amanhã O jogo deste sábado, contra o Brasiliense, marca a despedida de Ivo Wortmann e mais três integrantes da comissão técnica do Juventude. No clube desde março de 2004, o treinador acertou a transferência para o Dínamo de Moscou, onde deve ganhar US$ 1 milhão pelo contrato de um ano. Os contatos começaram há cerca de um mês, como uma sondagem, mas nos últimos dias o clube russo oficializou os detalhes do contrato. E na manhã desta sexta-feira, Ivo Wortmann confirmou a saída, juntamente com o preparador físico Rodrigo Poletto, o auxiliar-técnico Álvaro Peixoto e o preparador de goleiros Ademir Sangói. A direção do Juventude agiu rápido e anunciou a contratação de Dorival Júnior, ex-Criciúma, como o substituto de Ivo Wortmann. O novo técnico, no entanto, irá apenas assistir ao jogo contra o Brasiliense. Ivo Wortmann está concentrado para se despedir com vitória na partida que começa às 16 horas deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude não ganha há quatro jogos e começa a 11ª rodada na 9ª posição no Brasileirão, com 16 pontos. O ala-direito Magal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o desfalque em relação ao time que empatou com o Santos no último domingo. Em seu lugar deve jogar o meia Juliano. O meia William e o atacante Enílton seguem fora da equipe, se recuperando de lesões.