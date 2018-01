Juventude aposta em Lopes na estréia Campeão da Copa do Brasil em 1999, o Juventude precisou de uma força externa para participar da edição deste ano. O clube está na competição graças à desistência do Glória, de Vacaria, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Gaucho mas abriu mão da vaga alegando falta de estrutura em seu estádio. Assim, a equipe de Caxias estréia nesta quarta-feira, contra o Paulista, em Jundiaí. Em cinco jogos pelo Campeonato Gaúcho deste ano, o Juventude obteve duas vitórias, um empate e duas derrotas. E o técnico Ivo Wortmann, mantido após a boa campanha no Brasileirão, ainda não encontrou um padrão de jogo. Na véspera da partida, o clube recebeu uma boa notícia: o meia Lopes, destaque do time e que era dúvida, recebeu a condição legal de jogo e está confirmado. Outros reforços importantes contratados este ano são o goleiro Júlio Sérgio, ex-Santos, e o meia Rodrigo, vice-campeão da Copa do Brasil de 1999 pelo Botafogo.