Juventude aposta em Lopes no Morumbi O meia Lopes é uma das principais esperanças do Juventude para a partida de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi, pela 42ª rodada do Brasileirão. Ele ficou fora contra o Inter (derrota de 3 a 1), devido a um estiramento, e chegou a ter o retorno à equipe colocado em dúvida após sentir um desconforto na coxa direita, no final do treino desta sexta-feira. Mas garantiu que estará em campo. Se não tiver condições, o substituto será Ederson. Lopes tem sido o responsável pela ligação entre o meio-campo e o ataque do Juventude, com rapidez e alta técnica. O jogador já marcou nove gols no torneio. O meia está emprestado até o final do ano ao Juventude, depois de uma passagem pelo Santos. No clube caxiense, Lopes recuperou o seu futebol. Ele não tem apresentado grandes problemas extracampo, que o prejudicaram nos clubes anteriores. Quando há algum excesso, a direção tem sabido contornar. Por isso, o jogador já fala em permanecer em Caxias do Sul, o que é considerado difícil pela valorização recente. O técnico Ivo Wortmann tem uma série de problemas para definir a equipe. O zagueiro Ageu e o atacante Leonardo Manzi estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Eduardo Martini, com gastroenterite - que, segundo os médicos do clube, deve ser de fundo nervoso, pois nos próximos dias nascerá o seu filho -, e o volante Lauro, devido a uma lesão no joelho esquerdo, dificilmente terão condições. Isso sem contar a ausência do atacante Da Silva, goleador do time com 14 gols, que se recupera de uma fratura no rosto. Novidades - O volante Vanderson e o zagueiro Neto retornam após cumprir suspensão, além do atacante Róbson, que ficou mais de um mês afastado do time devido a uma fissura na perna direita. A definição da equipe deve ocorrer pouco antes da viagem a São Paulo, neste sábado. Em sexto lugar, com 66 pontos, o Juventude perdeu terreno na luta por uma vaga na Libertadores. Por isso, o objetivo do clube agora é confirmar a classificação à Copa Sul-Americana.