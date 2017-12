Juventude aposta na volta de Enílton De volta ao time, após cumprir suspensão, o atacante Enílton é a grande esperança do Juventude para o jogo contra o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no Estádio do Morumbi. Com 14 gols, ele é o artilheiro do clube gaúcho no Campeonato Brasileiro. Com 46 pontos, o Juventude está em 14º lugar no Brasileiro e ainda corre algum risco de rebaixamento. Por isso, a ordem é vencer o desmotivado São Paulo neste sábado e, além de afastar a ameaça, entrar na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2006. ?Temos de aproveitar a nossa boa fase para surpreender o São Paulo no Morumbi e, de uma vez por todas, ficarmos livres da ameaça do rebaixamento?, disse o atacante Enílton. Mas, enquanto Enílton está de volta, o Juventude não poderá contar com Marcelinho, que está suspenso. Assim, Josiel será mantido no ataque titular. Já os zagueiros Antônio Carlos e Índio, o meia Caíco e o atacante Zé Carlos seguem fora do time, todos por contusão. ?Enquanto tivermos chance de brigar por um lugar na Sul-Americana, vamos atrás?, avisou o técnico do Juventude, Hélio dos Anjos.