Juventude aposta num time jovem O Juventude enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 20h30, no Mineirão, tentando quebrar um tabu: jamais venceu jogos do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte. Para tentar acabar com isso, o técnico Raul Plassmann irá apostar nos jovens atletas do elenco, que deram uma boa resposta no domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, quebrando uma seqüência de três derrotas consecutivas. Jogadores mais experientes, como o lateral-esquerdo Marcão, o volante Marcus Vinícius e o meia Luciano Ratinho, ficam no banco de reservas. A média de idade da equipe que começará o jogo desta quarta, repetindo a de domingo, é de menos de 23 anos. Isso contando o goleiro Maurício, que tem 32.