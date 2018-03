Juventude arranca empate em Curitiba Com um gol do meia Bruno Lança no final da partida, o Juventude voltou a empatar fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Caxias arrancou um empate por 2 a 2 contra o Paraná neste sábado, em Curitiba, e permanece invicta no torneio, com dois empates e uma derrota. O Paraná, ao contrário, ainda não venceu na competição. Os quatro gols saíram no segundo tempo. Com excesso de jogadores no meio de campo, a partida foi truncada, prevalecendo a marcação em detrimento da técnica. Aos seis minutos da etapa final, porém, a defesa do Paraná bateu cabeça e Zé Carlos aproveitou para marcar. O técnico Lori Sandri, que estreava três jogadores em sua equipe, avançou um pouco mais a marcação e deu resultado. Logo aos nove, Beto recebeu um cruzamento da direita e empatou. A pressão continuou e aos 17, o goleiro Douglas rebateu uma bola e Borges não desperdiçou. Com a vantagem no placar, o Paraná teve chance de ampliar, mas aos 37 Flávio falhou ao não cortar um cruzamento e Bruno Lança empatou. Para o meia Beto, o resultado poderia ser diferente se a sua equipe mantivesse a atenção. "Nós fomos avisados durante a semana, mas infelizmente não prestamos a atenção necessária para garantir a vitória", disse. Na opinião de Bruno Lança, o Juventude acreditou no empate a todo o momento. "Valeu o esforço de toda a equipe, que não se entregou", disse.