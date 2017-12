Juventude arranca empate em Curitiba No sufoco, o Atlético Paranaense empatou em 2 a 2 com o Juventude, hoje à tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O resultado foi comemorado como uma vitória, já que o ?Furacão? perdia o jogo por 2 a 0. Os paranaenses sufocaram o time gaúcho durante todo o primeiro tempo. Foram inúmeras as chances disperdiçadas pelo rubro-negro, principalmente pelo meia atacante Caetano. O jogador errou tanto que o técnico Antônio Lopes perdeu a paciência e o substituiu pelo atacante Denis Marques no intervalo. As melhores jogadas atleticanas nasciam em jogadas pela linha de fundo, como aos 8 minutos, quando Jancarlos cruzou da direita e a zaga ficou olhando Caetano cabecear por cima do travessão. Os donos da casa afrouxaram a pressão pouco antes dos 30 minutos, permitindo que os visitantes respirassem. O Juventude tomou tanto fôlego que resolveu surpreender o furacão no segundo tempo. Aos 25 minutos, Caíco ganhou a jogada no meio de três zagueiros e ajeitou para Juliano fazer um golaço de bicicleta. Cinco minutos depois, os gaúchos ampliaram com Enílton completando cruzamento de Caíco da direita. Com quatro atacantes em campo, o Atlético PR foi obrigado a reagir, mesmo que desordenadamente. Aos 42 minutos, depois da bola cruzada na área, Finazzi desviou pelo alto e Lima cabeceou para diminuir o placar. Na base da superação, o Atlético conseguiu empatar aos 45 minutos. Em outra jogada aérea, Lima cabeceou, antecipando-se ao goleiro Toni, e Ferreira empurrou a bola para as redes.