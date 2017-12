Juventude arranca empate no ABC Um gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por Geufer, estragou a estréia do técnico Tite, ex-Grêmio, no comando do São Caetano. Mas o empate por 1 a 1 com o Juventude, neste sábado à noite, no Estádio Anacleto Campanella, foi extremamente justo. O time do ABC foi incapaz de aproveitar o contra-ataque para confirmar sua vitória, diante de um adversário acima de tudo valente e que buscou a igualdade até o final do jogo. O resultado deixou o São Caetano com 32 pontos, em décimo lugar. O Juventude, com 25 pontos em 19º, ainda mantém sua luta contra o rebaixamento. Este foi o primeiro empate conquistado pelo time gaúcho fora de casa em 12 jogos - tinha perdido nove e vencido dois. "Não era o resultado que nós esperávamos, mas talvez tenha sido justo", reconheceu o estreante Tite. Ele próprio apontou a principal falha do time: não soube aproveitar a vantagem no marcador para ampliar e somar três pontos. O São Caetano saiu na frente logo aos 11 minutos, quando o zagueiro Tiago subiu de cabeça após a cobrança de falta da intermediária. Nem o gol alterou os planos dos dois técnicos, que se mantiveram firmes na disposição de não abrir mão da marcação para ir ao ataque. No segundo tempo, o Juventude adiantou a marcação, dominou as ações em campo, mas não criava chances reais. Tite ainda tentou tirar o time da defesa colocando Anaílson no lugar de Capixaba e depois Warley na vaga de Adhemar. O time do ABC continuou acuado e quase sofreu o empate aos 19 minutos, quando Geufer cabeceou em cima do goleiro Silvio Luiz. A chance de "matar" o jogo aconteceu aos 37 minutos, quando Anaílson fez bela jogada individual, passou por dois adversários e tocou para Fábio Santos, livre do lado direito da grande área. Ele chutou forte, mas o goleiro espalmou para escanteio. No final, o empate merecido. Após a cobrança de escanteio, Geufer subiu mais que a defesa para cabecear, aos 45 minutos. Na quarta-feira, o Juventude atuará em casa diante da Ponte Preta, na abertura do returno. O São Caetano enfrentará o Criciúma, em Santa Catarina.