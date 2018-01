Juventude assume liderança do Gaúcho O Juventude venceu neste domingo o São José em Caxias do Sul por 3 a 0 e assumiu a liderança isolada do returno do octogonal final do Campeonato Gaúcho com 10 pontos. Os gols foram marcados pelo zagueiro Fernandão e pelo atacante Dauri, no primeiro tempo, e por Dauri novamente, de pênalti, os 48 minutos finais. O São José enfrentou todo o segundo tempo com dois jogadores a menos, o meia Airton e o atacante André Rosa, expulsos no primeiro tempo. A partida entre Grêmio e Caxias, no estádio Olímpico, foi suspensa por causa da chuva, e a data do novo jogo será marcada hoje em reunião dos clubes na Federação Gaúcha de Futebol. O Caxias permanece na segunda posição do returno com a mesma pontuação (7) mas um jogo a menos do que o Internacional, que venceu no sábado o Esportivo por 2 a 1, em Bento Gonçalves. Ainda pela rodada do final de semana, o Pelotas venceu o Santa Cruz na casa do adversário por 2 a 1. Os dois times de Caxias e o Inter continuam com chances de vencer o returno e disputar o título com o Grêmio, que já tem sua vaga garantida na final, por ter vencido o primeiro turno.