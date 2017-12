Juventude bate o Fortaleza em Caxias O Juventude derrotou o Fortaleza por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juliano e Tucho fizeram os gols do time gaúcho, que subiu para 46 pontos e fugiu do risco de rebaixamento. A equipe cearense também está com 46 pontos. A partida teve muita ofensividade das equipes. O Juventude mandou uma bola no poste esquerdo de Bosco, aos nove minutos, num chute de Josiel. O Fortaleza respondeu com conclusões no travessão, aos 24, por Lúcio, e no poste direito de Rafael, aos 32, com Paulo Isidoro. Isso sem contar outros lances de perigo. Quando a etapa se encaminhava para o final, Juliano, na esquerda do ataque, acertou o canto esquerdo de Bosco, abrindo o placar para o Juventude. No segundo tempo, o Juventude voltou com mais força no ataque, criando três chances em poucos minutos. Mas o Fortaleza não ficou atrás e, aos 11, com Clodoaldo, que havia entrado dois minutos antes, acertou o poste esquerdo de Rafael. Embora sem a força da etapa inicial, as equipes continuaram procurando o ataque. O Fortaleza avançou mais, enquanto o Juventude aproveitava os espaços. Aos 37, Tucho entrou pela esquerda da área e chutou duas vezes para ampliar o placar. Na primeira conclusão, Bosco espalmou a bola, que foi no pé do atacante do time gaúcho. Este, então, acertou o ângulo, sem chances de defesa.