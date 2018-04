Juventude bate Ypiranga e é o rival do Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho

Os gols do Juventude aconteceram ainda no primeiro tempo, fazendo com a classificação fosse obtida de forma tranquila. Logo aos seis minutos, o atacante Bruno Ribeiro aproveitou um toque do meia Hugo dentro da pequena área e marcou. Aos 13, foi a vez do centroavante Roberson anotar o seu em um chute de primeira dentro da área. E, aos 19, Hugo fez em cobrança de pênalti sofrido por Bruno Ribeiro.

Só no final da segunda etapa é que saíram os outros gols da partida. Aos 42 minutos, Jessé diminuiu para o Ypiranga. No minuto seguinte, Roberson aproveitou um contra-ataque e definiu a goleada do Juventude.

Na semifinal e final do Campeonato Gaúcho, o regulamento prevê jogos de ida e volta. Com a melhor campanha na fase de classificação, o Grêmio tem vantagem contra o Juventude, o quarto melhor. Assim, no domingo, os dois se enfrentarão em Caxias do Sul. A volta, no próximo dia 24, será na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Na outra semifinal, o São José tem a vantagem contra o Internacional. O primeiro jogo será neste sábado, no estádio Beira-Rio, na capital gaúcha.