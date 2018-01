Juventude busca 1ª vitória em 9 rodadas Sem vencer há nove partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Juventude enfrenta o Paraná, neste domingo, em Curitiba, envolto numa forte crise. A cada dia a situação do técnico Marinho Peres, que substituiu Cristóvão Borges na nona rodada, se torna mais complicada. Em quatro partidas no comando do Juventude no Brasileiro, Marinho obteve um empate e três derrotas. Na última quarta-feira, a equipe voltou a empatar, em casa, contra o 15 de Novembro, no confronto de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Isso aumentou a desconfiança em relação ao trabalho do técnico. Ele mesmo colocou que os próximos jogos serão decisivos para a permanência no clube. Neste domingo, a novidade do Juventude será a estréia do meia Luciano Ratinho, vindo do Corinthians, no Brasileiro. O jogador atuou contra o 15 no meio da semana e teve uma boa atuação. No restante, a equipe deve ser a mesma dos últimos jogos, numa tentativa de Marinho de melhorar o entrosamento. A delegação do Juventude seguiu na manhã de sexta-feira para Curitiba, que fica a menos de uma hora de avião. Como as viagens normalmente são na véspera das partidas, os indícios são de que a direção pretende, com a mudança da rotina, afastar o grupo da pressão da torcida e imprensa.