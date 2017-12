Juventude busca postura mais agressiva O Juventude enfrenta o Coritiba neste sábado, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em busca de recuperação. No returno do Campeonato Brasileiro, a equipe de Caxias somou apenas um ponto em duas partidas, se mantendo entre as que lutam contra o rebaixamento. Para este sábado, o técnico Raul Plassmann espera que o time tenha uma postura agressiva, para evitar que o adversário assuma o domínio das ações. Para isso, vai escalar dois atacantes, Taílson e Geufer. Assim, o meia Rafael, que vinha sendo utilizado como atacante, volta ao meio-de-campo. Outra mudança acontece porque o volante Camazzola está suspenso pelo terceiro cartão amarelo - Raone entra em seu lugar.