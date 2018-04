Juventude busca reabilitação urgente Com um ponto nos últimos quatro jogos, o Juventude enfrenta o Criciúma, neste domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, precisando de uma reabilitação. Para complicar, a equipe perdeu as duas últimas partida que disputou em casa, o que provoca desconfiança entre os torcedores. A semana começou agitada devido às informações de que haveriam jogadores exagerando em festas depois de jogos. Os dirigentes e o técnico Ivo Wortmann realizaram reuniões com o grupo, solicitando um pouco mais de cuidado. Os torcedores não gostaram nada das atitudes dos atletas, temendo que possam ter influência no decréscimo de produção da equipe, que chegou a brigar pela liderança e caiu para o sétimo lugar. A maior novidade no Juventude será a estréia do zagueiro Ageu, contratado do Vila Nova-GO. Ele entra com a missão de tentar resolver o crônico problema da defesa desde a saída do zagueiro Thiago, negociado com o Porto, de Portugal. Aliás, a queda de rendimento do time coincidiu com a perda desse jogador. Os volantes Lauro e Vanderson retornam, o primeiro após cumprir suspensão e o segundo por ter se recuperado de uma lesão. Os desfalques são o meia Lopes, suspenso, e o zagueiro Naldo, lesionado. No treino de sexta-feira, Ivo Wortmann manteve o mistério em algumas posições. Sandrinho participou de parte do trabalho, como substituto de Lopes. O zagueiro Neto sentiu uma indisposição estomacal e não treinou, sendo substituído por Paulo Roberto. E, no ataque, Clodoaldo entrou no lugar de Róbson. A confirmação do time de ocorrer pouco antes da partida.