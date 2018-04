Juventude busca recuperação em BH Obter a sétima vitória consecutiva como visitante é o objetivo do Juventude na partida desta quarta-feira às 20h30 contra o Atlético-MG, no Mineirão. A equipe caxiense também tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Santos, no Estádio Alfredo Jaconi, na semana passada, para se manter nas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. O grande desfalque do técnico Ivo Wortmann é o meia Donizete Amorim, com uma lesão no púbis. Sem essa referência, o treinador adotará uma postura ousada: recuará o meia Lopes, que começou como atacante diante do Santos, para o meio-campo, colocando mais um homem de frente. Em princípio, Leonardo Manzi, recuperado de lesão, deve começar, embora Reinaldo Aleluia também tenha chances. Segundo Wortmann, a idéia é manter uma jogada forte no ataque, para evitar que o Atlético-MG pressione demais o Juventude.