Juventude cheio de problemas em Curitiba O Juventude tem problemas para a partida contra o Atlético-PR, neste domingo, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe caxiense, que não vence há quatro partidas, vai atuar desfalcada do zagueiro Neguete, com uma lesão na bacia; e do volante Dionattan, com uma torção no tornozelo direito. Além desses dois, o técnico Cristóvão Borges não poderá contar com o zagueiro Índio, ex-Palmeiras, por falta de condições legais. E, no ataque, fica sem Michel, o destaque do time nos primeiros jogos na competição, que, além de estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ter a negociação para o exterior, anunciada na terça-feira, fechada nas próximas horas. Para resolver o problema na defesa, Borges recorrerá ao zagueiro Maurício Fernandes, ex-Fluminense. Ele foi contratado no início do ano, mas ainda não conseguiu completar uma partida pelo Juventude, devido a lesões. A principal foi uma fratura no braço direito, que teve a recuperação final há poucos dias. No meio-de-campo, a novidade é a presença do ex-júnior Camazzola desde o início da partida, no lugar de Dionattan. O lateral-direito Mineiro volta à equipe, que deverá atuar no esquema 4-5-1, deixando apenas o atacante João Paulo na frente. Marcelo e Rafael terão de missão de se aproximar do atacante quando o Juventude tiver a posse de bola. Dispensas - Na quinta-feira, o Juventude anunciou a dispensa do lateral-esquerdo Wederson, do volante Wellington e do atacante Hilton, por deficiência técnica. O time ainda pode perder o volante Dionattan, em negociação com um clube de Portugal, e o volante Fernando, que iria para o futebol italiano. A direção mantém negociações com empresários, pois necessita de verba para equilibrar as finanças do clube.