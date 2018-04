Juventude com 3 reforços em Porto Alegre O lateral-direito Jancarlos e os volantes Camazzola e Vanderson poderão atuar pelo Juventude na partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela segunda rodada do returno do Brasileirão. Os três retornam de suspensão, se transformando em alternativas para o técnico Ivo Wortmann armar a equipe. Em sexto lugar, com 41 pontos, o Juventude vive uma fase considerada excelente pela direção e comissão técnica. A equipe vem de quatro vitórias fora de casa, o que aumenta a esperança de sucesso no Olímpico. O desafio é tentar superar uma escrita de insucessos em confrontos decisivos com o tricolor. Um exemplo foi no ano passado, quando o Grêmio, lutando contra o rebaixamento, conseguiu derrotar o Juventude em Caxias do Sul e ganhou impulso para se salvar. Com os três jogadores que retornam após suspensão, Ivo Wortmann tem o grupo praticamente completo. A exceção é o atacante Leonardo Manzi, lesionado. Isso sem contar o volante Evandro, que sofreu uma lesão grave que o afasta dos campos até o final da temporada. Ivo deve definir a equipe pouco antes da partida, pois os reservas têm atuado bem, o que resulta em dúvidas.