Juventude com desfalques em Curitiba A semana foi cheia de más notícias para o Juventude, que neste sábado enfrenta o Paraná, em Curitiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileirão. O goleiro Doni, o ala Edu Silva e o atacante Enílton foram vetados pelo departamento médico, devido a lesões musculares. Para completar, pouco antes da saída da delegação de Caxias do Sul, foi anunciado que o zagueiro Antônio Carlos sente uma lesão e é dúvida. No gol, entra o garoto Douglas, de 19 anos. Zé Rodolpho, titular durante boa parte do Brasileirão no ano passado, substitui Edu Silva. E no ataque, Marcelo, que foi contratado junto ao Fluminense, ganha uma oportunidade. Se Antônio Carlos não tiver condições de jogar, o volante Camazzola será improvisado na zaga. Na quinta-feira, o Juventude apresentou o zagueiro Joel, 29 anos, ex-União Barbarense, como reforço. E o atacante Túlio, contratado no final da semana passada, deve estrear apenas na próxima rodada do campeonato.