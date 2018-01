Juventude consegue vitória sofrida A primeira vitória do Juventude neste Campeonato Brasileiro foi muito sofrida. Num jogo complicado, no qual foi inferior durante boa parte do tempo, a equipe caxiense bateu o Coritiba por 2 a 1, hoje à tarde, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E para isso contou com o talento principalmente de Michel, que brilhou num minuto e ajudou a definir tudo. Bem postado no gramado, o Coritiba foi melhor no primeiro tempo. Com uma defesa consistente, que tirou todos os espaços do Juventude, o time paranaense perdeu três grandes chances para abrir o placar. A principal foi aos 12 minutos, quando o zagueiro Juninho, na pequena área, chutou por cima. Em outros lances, o goleiro Maurício salvou conclusões de Marcel e Fabrício. Já o Juventude levou perigo em dois chutes de média distância, de Dionattan, que o goleiro Fernando espalmou. No segundo tempo, com a entrada de Rodrigo Pontes e Gustavo, o Juventude se ajustou melhor e equilibrou as ações, passando a controlar a bola mais tempo. O jogo seguiu equilibrado até aos 23 minutos, quando brilhou a estrela de alguns jogadores do Juventude. O primeiro deles foi Hugo, que conseguiu ver Michel entrando pela meia esquerda do ataque e fez um bom lançamento. O atacante dominou e chutou embaixo de Fernando, fazendo 1 a 0. Um minuto depois, voltou a funcionar a tabela entre Hugo e Michel, agora pela ponta direita. Desta vez, Michel entrou pela área e tocou para Gustavo, livre no lado esquerdo, fazer 2 a 0. Pouco depois, o Juventude perdeu Dionattan, expulso por falta violenta. O Coritiba foi para a frente e, aos 47 minutos, Roberto Brum foi derrubado quando se preparava para concluir, na área. Na cobrança do pênalti, Theco descontou. Na tentativa de recolocar logo a bola em jogo, ele e Renato trocaram empurrões e acabaram expulsos. Com a vitória, o Juventude sobe algumas posições na tabela. Agora, o clube aguarda o julgamento do caso do volante Roberto, da Ponte Preta, que teria jogado sem condições legais. Se ganhar os pontos no tribunal, a equipe poderá ficar numa situação privilegiada no campeonato. Ficha Técnica Juventude: Maurício; Mineiro, Renato, Filipe Alvim e Wederson (Rodrigo Pontes); Evandro, Dionattan, Marcelo e Michel; Hugo (Dante) e Geufer (Gustavo). Técnico: Cristóvão Borges Coritiba: Fernando; Fabrício, Reginaldo Nascimento e Juninho (Lima); Tesser (Pepo), Roberto Brum, Tcheco, Jackson e Adriano; Edu Salles e Marcel (Marco Brito). Técnico: Paulo Bonamigo Gols: Michel, aos 23, Gustavo, aos 24 e Theco, aos 48 minutos do segundo tempo. Árbitro: Salvio Fagundes Filho. Cartão vermelho: Dionattan, Renato e Theco. Cartão amarelo: Evandro, Dante, Michel, Filipe Alvim, Edu Salles, Reginaldo Nascimento, Lima e Marco Brito. Renda: R$ 14.510,00 Público: 5.319 pagantes Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.