Juventude contrata dois reforços O atacante Leonardo Manzi, de 34 anos, e o meia Donizete Amorim, com 27, são os novos reforços do Juventude para a disputa do Campeonato Brasileiro. Leonardo Manzi foi o artilheiro do time de Caxias no Campeonato Brasileiro do ano passado e estava no Gama, clube com o qual rescindiu contrato. Já Donizete Amorim, que teve grande conquistas no Cruzeiro, como a Libertadores de 1997, estava no Sporting Cristal, do Peru. A direção do Juventude busca ainda um lateral-direito e um zagueiro.