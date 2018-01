Juventude contrata volante Adriano O Juventude, que disputará a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, acertou nesta quinta-feira a contratação do volante Adriano, que estava no São Paulo até o final de 2004. Ele será apresentado na semana que vem. Adriano é um pedido do técnico Ivo Wortmann. O jogador estava an reserva no São Paulo. Agora, os dirigentes do Juventude procuram pelo menos mais um jogador para cada posição.