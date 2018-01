Juventude contrata zagueiro Neguete O Juventude anunciou esta tarde a contratação do zagueiro Neguete, 25 anos, do Atlético-MG. O jogador deve chegar à cidade no início da noite de quinta-feira. Neguete não estava sendo aproveitado nem no banco do Atlético-MG. O motivo foi uma falha num clássico com o Cruzeiro, que o deixou numa situação delicada no clube. Um reforço para a zaga era uma pretensão do técnico do Juventude, Cristóvão Borges, de antes do início do campeonato. O clube ainda procura ainda mais um defensor e um meio-campista.