Juventude de olho na Sul-Americana Ainda na briga pela vaga na Copa Sul-Americana, o Juventude recebe amanhã o Flamengo, às 21h45, no Alfredo Jaconi. Com 42 pontos e na 14ª colocação, uma vitória pode colocar o time de Caxias na zona de classificação. O zagueiro Índio, que cumpriu suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no último sábado, é o reforço do técnico Hélio dos Anjos e ocupará o lugar de Chicão. No entanto, o treinador não vai poder escalar o meia Tucho e o atacante Zé Carlos, suspensos. Marcelinho foi o escolhido para o ataque ao lado de Enilton. Além de se preocupar com o jogo de amanhã, o Juventude está com as atenções voltadas aos bastidores, já que o clube pode pegar uma punição por racismo. No jogo contra o Inter, a torcida do Juventude imitava um macaco toda vez que o jogador Tinga pegava na bola. Segundo o presidente do clube, Walter Dal Zotto, o incidente foi um ?fato isolado?.