Juventude decide manter técnico Plein A direção do Juventude acaba de definir a renovação de contrato do técnico José Luiz Plein, de 53 anos. Ex-jogador do próprio clube, ele foi promovido do comando do time júnior durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Como interino, Plein conseguiu conquistar 24 pontos em 48 disputados na reta final do campeonato, ajudando o clube a permanecer na Série A. O novo contrato é por um ano.