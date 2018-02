Juventude demite Sebasitão Lazaroni A derrota do Juventude para a Ponte Preta, por 3 a 2, nesta terça-feira, em Campinas, provocou a demissão do técnico Sebastião Lazaroni. Com ele no comando, o clube gaúcho completou uma seqüência de 6 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro - foram 4 derrotas e 2 empates. O anúncio da saída do treinador ocorreu ainda no vestiário do Estádio Moisés Lucarelli, pouco depois da partida desta terça-feira. Nos próximos dias, o Juventude deve ser comandado interinamente pelo auxiliar técnico Valteir Gomes Franco, enquanto a direção busca outro treinador. Com mais essa derrota, o Juventude segue com 35 pontos, bem perto da zona de rebaixamento do Brasileiro. Lazaroni é o terceiro técnico do clube gaúcho neste campeonato, depois de Ivo Wortmann e Dorival Júnior.