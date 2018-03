Juventude demite técnico Cristóvão Borges A diretoria do Juventude demitiu nesta terça-feira o técnico Cristóvão Borges. Com apenas 9 pontos em 8 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha vinha de uma seqüência de cinco partidas sem vitória. O nome do substituto ainda não foi anunciado.