Juventude demite técnico Dorival Júnior O Juventude anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Dorival Júnior. Contratado há cerca de 20 dias para substituir Ivo Wortmann, que foi para o futebol russo, ele comandou a equipe gaúcha em quatro partidas, com 3 derrotas e 1 vitória. Com essa performance, o Juventude despencou no Campeonato Brasileiro. O clube, que estava entre os líderes sob o comando de Ivo Wortmann, ocupa agora a 11ª colocação, com 22 pontos. Entre os principais cotados para substituir Dorival Júnior estão Paulo Bonamigo e Zetti. No domingo, no jogo contra o São Paulo, em Caxias do Sul, a equipe deverá ser comandada pelo coordenador técnico Valteir Gomes.