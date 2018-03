Juventude demite técnico e anuncia Wortmann A direção do Juventude anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico José Luiz Plein Filho. O treinador que havia assumido a equipe de Caxias do Sul em setembro do ano passado, durante o Brasileirão, perdeu o emprego depois das eliminações da Copa do Brasil pelo Fluminense e do Gauchão pelo Inter-RS. Ivo Wortmann vai assumir o comando do time nesta terça-feira.