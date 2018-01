Juventude derrota Paraná por 2 a 0 O Juventude derrotou o Paraná por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com isso, a equipe gaúcha chegou aos 36 pontos no Campeonato Brasileiro, contra 38 dos paranaenses. O destaque do Juventude foi, mais uma vez, o atacante Josiel. Jogador que veio do Inter de Santa Maria, clube que disputa a segunda divisão gaúcha, ele marcou o primeiro gol do jogo, logo aos 9 minutos. Depois, aos 33 minutos do primeiro tempo, o mesmo Josiel sofreu pênalti. Na cobrança, Roger ampliou para o Juventude, definindo a boa vitória em casa sobre o Paraná.