Juventude derruba o Fluminense no Sul No quarto jogo no comando do Juventude, o técnico Sebastião Lazaroni conseguiu neste domingo a primeira vitória. E em grande estilo, pois bateu o Fluminense, que chegou como vice-líder do Brasileiro, por 2 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a derrota, o time carioca caiu o quarto lugar. A grande surpresa do Juventude antes da partida foi a escalação do meia Tucho, apresentado na sexta-feira. No primeiro tempo, o jogo foi equilibrado, com mais iniciativa do time da casa, mas perigosos contra-ataques do Fluminense, organizados pelo meia Felipe. Na etapa fina, o Juventude voltou pressionando. Aos sete minutos, num lance na área do Fluminense, Zé Carlos foi derrubado, mas o árbitro nada marcou. Quatro minutos depois, o time carioca teve o zagueiro Milton do Ó expulso, por falta violenta. Ele já tinha cartão amarelo. O Juventude acelerou o ritmo e abriu o placar aos 25, num pênalti cobrado por Zé Carlos. Numa bola na área do Fluminense, a bola bateu na mão de um defensor. Aos 33, Diego Campos, num contra-ataque, fez o segundo, num chute forte na entrada da área, para matar a partida.