Juventude dispensa Luciano Ratinho O Juventude dispensou nesta quarta-feira o meia-atacante Luciano Ratinho. O jogador, emprestado pelo Corinthians, chegou no início do Brasileirão, mas não conseguiu se firmar na equipe. A direção do Juventude continua os contatos em busca de um substituto para o técnico Raul Plassmann, que pediu demissão na tarde de segunda- feira. Há dificuldades no aspecto financeiro e, também, pela situação da equipe na tabela de classificação: está na 22ª colocação. Por enquanto, os trabalhos estão sendo comandados pelo auxiliar-técnico Plein, ex-jogador do clube nas décadas de 70 e 80.