Juventude diz que chegou a hora de vencer O Juventude enfrenta o Criciúma, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, tentando se livrar de uma marca incômoda: há quatro partidas a equipe não vence em casa. Nas mais recentes apresentações diante da torcida, foram uma derrota e três empates, o último em 2 a 2 com o Flamengo, domingo. Para tentar a esperada vitória, que também representaria um alívio na luta contra o rebaixamento - o Juventude está em 20º lugar, com 44 pontos -, a preocupação do técnico José Luiz Plein continua sendo o meia Hugo, o principal jogador da equipe. Ele atuou um tempo contra o Flamengo e sentiu o tornozelo direito. A dúvida deve persistir até momentos antes da partida. Além disso, Plein treinou no coletivo de terça-feira dois esquemas, o tradicional 4-4-2, usado no domingo, e o 3-5-2, empregado em algumas oportunidades, como na vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. No caso da adoção do último, o lateral Mineiro, de atuações irregulares, deixa o time para a entrada do zagueiro Renato. A composição do ataque depende do aproveitamento de Hugo. Mas, qualquer que seja a formação, o Juventude segue lamentando as ausências de Geufer, lesionado, e Leonardo Manzi, suspenso preventivamente por doping.