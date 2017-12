Juventude e Atlético-MG empatam por 1 a 1 Num jogo equilibrado, com dois tempos distintos, Juventude e Atlético-MG empataram por 1 a 1, neste domingo à tarde, em Caxias do Sul. O resultado não agradou a nenhuma das equipes. No caso do Juventude, pelos gols perdidos na etapa final, enquanto o Atlético segue sem vencer no Brasileirão. O primeiro tempo foi do Atlético. A equipe, bem posicionada, deu poucos espaços ao Juventude. Como resultado, saiu em vantagem com um gol de Rubens Cardoso. Ele aproveitou o rebote do goleiro Eduardo Martini após cobrança de falta de Gaúcho e mandou a bola para a rede. No segundo tempo, com as entradas de Rafael e Da Silva, no intervalo, a iniciativa foi do Juventude. Aos 11 minutos, Rafael cobrou uma falta no lado direito do ataque, o goleiro Eduardo soltou e o zagueiro Neto aproveitou para empurrar a bola para a rede empatando. O Juventude seguiu melhor. Aos 23 minutos, ocorreu o lance mais discutido do jogo. O atacante Da Silva recebeu a bola na área e, quando tentava o giro para chutar, foi agarrado por André Luiz. Mas o árbitro não marcou a penalidade. Da Silva ainda perdeu duas ótimas chances, aos 41 e aos 44 minutos. O Atlético ameaçou ainda aos 46, com Djair, num cabeceio para fora.