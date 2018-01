Juventude e Botafogo ficam no 0 a 0 O escândalo da arbitragem parece ter influenciado o Juventude no empate de 0 a 0 contra o Botafogo na tarde deste domingo, em Caxias do Sul. A equipe gaúcha mostrou muita preocupação com a atuação do árbitro paulista Wilson Luiz Seneme, e jogou pouco, completando a quarta partida sem vitória. O jogo teve pouca qualidade, com exceção de alguns lances individuais, os goleiros não sofreram muitas ameaças. As melhores oportunidades surgiram na primeira etapa. Aos 29 minutos Guilherme, de cabeça, provocou uma grande defesa do goleiro Fabiano do Juventude. O time da casa respondeu aos 36, em chutes de Lucas e Enílton. Aos 44 minutos, Tucho, numa cobrança de falta assustou o goleiro Max. No início da segunda etapa, logo no primeiro minuto, Seneme expulsou o atacante Enílton do Juventude, devido a uma cotovelada em Rafael Marques. Isso irritou muito a comissão técnica, e, aos 10 minutos, Sebastião Lazzaroni também acabou sendo expulso por reclamar da arbitragem. Aos 20 minutos, o ábitro expulsou Scheidt após falta em Marcelinho, desta vez descontentando o time carioca. No final, o Juventude tentou pressionar mas não teve força na frente, irritando a torcida, que já pressiona para a saída de Lazzaroni.