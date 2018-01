Juventude e Caxias ficam no 0 a 0 Juventude e Caxias não conseguiram marcar gols no clássico de Caxias do Sul válido pela segunda rodada do campeonato gaúcho. A intensa chuva que caiu durante a maior parte do jogo, disputado na tarde deste sábado, prejudicou a armação de jogadas de ataque. Fernando, do Juventude, tentou acertar o gol com chutes de longe e criou três situações de perigo. Geufer também desperdiçou uma bola que sobrou à sua frente dentro da área. A melhor chance do Caxias foi um cruzamento de Richard que venceu toda a defesa e encontrou Helinho livre. O atacante conseguiu desviar do goleiro Tiago, mas a bola passou raspando o poste, pelo lado de fora. Com o empate de 0 a 0, tanto o Juventude quanto o Caxias estão com dois pontos no quadrangular inicial do campeonato gaúcho. Os outros dois participantes do grupo, Grêmio e Internacional, disputam o clássico de Porto Alegre neste domingo. Ambos têm um ponto. Quem vencer assume a liderança do grupo. Ficha técnica Juventude : Tiago; Mineiro, Evandro, Renato e Filipe Alvim; Gustavo (Rafael), Dionattan, Marcelo (Fernando) e Wederson; Geufer e Michel. Técnico: Cristóvão Borges. Caxias: Sadi; Mateus, Jairo Santos, Paulo César e Ítalo (Vânder); Mattei, Rafael Mussamba (Giovani), Henrique e Richard; Janilson e Helinho. Técnico: Ricardo Drubscky. Árbitro: Vinícius Costa. Cartão amarelo: Mineiro, Fernando, Mattei e Ítalo. Público: 8.668 pagantes. Renda: R$ 51.806,00 Local: Caxias do Sul