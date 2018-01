Juventude e Coritiba decepcionam Juventude e Coritiba ficaram num frustrante 0 a 0 esta noite, em Caxias do Sul (RS), pela 27.ª rodada do Brasileirão. O resultado foi melhor para o time visitante, que foi dominado no primeiro tempo e escapou de perder. Já para o Juventude, que vinha de duas derrotas, representou mais um motivo de irritação para a torcida, que vaiou o time. O primeiro tempo foi mais movimentado. O Juventude criou cinco chances de gol, contra apenas uma do Coritiba. Na etapa final, essa equipe se ajustou melhor e equilibrou as ações, levando perigo em alguns contra-ataques. Com isso, o Juventude termina a rodada em 13.º lugar, com 37 pontos, dois a mais que o Coritiba, uma posição abaixo.