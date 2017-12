Juventude e Flamengo empatam por 2 a 2 Sob um frio de aproximadamente 10 graus, Juventude e Flamengo empataram neste domingo por 2 a 2 , no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo de baixa qualidade técnica. O empate, representou quase um castigo para as pretensões das duas equipes neste Campeonato Brasileiro. O Juventude perdeu uma boa chance para ampliar uma folga na luta pelo rebaixamento, mantendo-se em 20º lugar com 44 pontos, enquanto o Flamengo, com 56, viu o sonho de disputar a Libertadores ficar ainda mais distante. A partida começou num ritmo fraco, com muitos toques no meio de campo e poucas jogadas nas áreas. O Juventude teve a primeira chance apenas aos 14 minutos, num forte chute de Evandro, para fora. Aos 39, a equipe de Caxias teve a melhor chance para abrir o placar: Marcão cruzou, e Índio deu uma cabeçada fulminante, mas o goleiro Júlio Cesar fez grande defesa. O Flamengo, que pouco ameaçava, foi beneficiado com uma falha da zaga do adversário, aos 41 minutos. O goleiro Márcio Angronese e o lateral Marcão se atrapalharam e deixaram a bola nos pés de Rafael, quando este ia marcar, Marcão recuperou a bola e tocou para escanteio. Na cobrança, de Fábio Baiano, André Gomes tocou de cabeça, e Edílson, na pequena área apenas empurrou para o gol. No intervalo, o técnico Plein trocou Hugo, que sentiu o joelho direito e colocou Rafael em seu lugar. Deu sorte, aos 7 minutos Rafael empatou de cabeça, aproveitando cruzamento de Mineiro. A partir desse momento o jogo ganhou mais ritmo, com várias chances para ambos os lados. Aos 29, André Gomes desempatou para o Flamengo, após concluir de cabeça. Foi a terceira conclusão no mesmo lance, após o goleiro Márcio Angronese defender chutes de Edílson e Andrézinho. Um minuto depois o Juventude conseguiu o empate: Marcelo cobrou escanteio da direita e o zagueiro Dante cabeceou no canto esquerdo de Júlio César. Até o final, as equipes brigaram muito no ataque, mas os goleiros garantiram a igualdade.