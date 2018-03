Juventude e Fluminense ficam no empate O Fluminense conseguiu um empate importante com o Juventude, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e leva ligeira vantagem na partida de volta - na próxima quarta-feira, dia 24 -, em que um empate sem gols ou por a um a um classificará a equipe carioca para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo foi atípico, com cinco expulsões e muitas oportunidades de gol desperdiçadas pelas duas equipes. O Juventude abriu o placar com Michel, aproveitando-se de falha do goleiro Fernando Henrique. O atacante finalizou duas vezes para marcar. O Fluminense empatou com Marcelo, de cabeça, após cobrança de falta de Ramón. O artilheiro do time carioca, que substitui Romário, fez o segundo gol do Flu ainda no primeiro tempo, em jogada que começou com um chute forte de Roger, de fora da área, e o goleiro Márcio rebateu. Apesar de atuar com um jogador a menos, o Juventude voltou para o segundo tempo com mais disposição. Aos 8 minutos, o volante Marcão, do Fluminense, foi expulso após uma falta normal. O time da casa animou-se e pressionou mais ainda. Logo depois, Geufer, em nova falha de Fernando Henrique, empatou a partida. No final, os cariocas ainda tiveram uma boa chance, mas Leonardo Moura acertou um chute na trave. Outro carioca - O Americano, de Campos, venceu o Sport por 2 a 1, também nesta quarta-feira, com gols de Wederson e Rondilei - Alecsandro descontou para o time pernambucano.