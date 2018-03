Juventude e Inter brigam por vaga na semi Juventude e Internacional começam a decidir neste sábado, em Caxias do Sul, qual time vai para as semifinais do Campeonato Gaúcho deste ano. O fator local favorece o Juventude, mas o time está cansado por ter jogado contra o Fluminense, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. E o técnico do Internacional, Lori Sandri, não faz segredo que quer tirar proveito disso. O Juventude não terá os zagueiros Índio e Raone, suspensos. Eles serão substituídos por Tiago e Ronildo. Outra modificação, no ataque, é opção do técnico José Luiz Plein, que vai escalar Geufer no lugar de Joãozinho. O Internacional contará com os 11 jogadores considerados titulares. Pelo regulamento, o Internacional pode jogar por dois resultados iguais, porque foi primeiro colocado na sua chave na fase classificatória. O jogo da volta será no domingo que vem, em Porto Alegre. No outro jogo do fim de semana, Glória e Grêmio também começam a decidir uma das vagas para a semifinal em Vacaria, neste domingo.